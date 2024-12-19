Допомагав ухилянтам уникнути мобілізації — яке покарання

Терези Феміди. Фото: kyiv24.news

Радивилівський районний суд Рівненської області ухвалив вирок щодо чоловіка, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень під час мобілізації. Він передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) та ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК України (підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди).

Про це йдеться у вироку Радивилівського райсуду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень від 12 грудня 2024 року.

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Що відомо про порушення

У березні-травні 2024 року чоловік, перебуваючи на посаді старости, разом зі службовою особою, організували механізм ухилення громадян від мобілізації. Перший підбурював підлеглого на хабар у розмірі 6 500 грн, 10 000 грн і 1 000 доларів США.

Механізм включав реєстрацію фіктивного кримінального провадження для виключення ухилянта з бази даних осіб, які підлягають мобілізації.

Обвинувачений визнав свою вину повністю. Він пояснив, що підбурював підлеглого, надавав поради для ухилення від мобілізації, і щиро кається у скоєному.

Відтак він отримав позбавлення волі строком на п'ять років та штраф у розмірі 68 000 грн.

Нагадаємо, у Рівненській області водій-технік ДПСУ придбав для своєї матері довідку про інвалідніст ь. Таким чоловік розраховував ухилитися від служби.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.