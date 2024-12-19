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Староста помогал уклонистам избежать мобилизации — решение суда

19 декабря 2024 23:03
Катерина Османская - Редактор
Помогал уклоняющимся избежать мобилизации — какое наказание
Весы Фемиды. Фото: kyiv24.news
Катерина Османская - Редактор

Радивиловский районный суд Ровенской области вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений во время мобилизации. Он предусмотрен ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период) и ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды).

Об этом говорится в приговоре Радивиловского райсуда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений от 12 декабря 2024 года.

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В марте-мае 2024 года мужчина, будучи в должности старосты, вместе со должностным лицом, организовали механизм уклонения граждан от мобилизации. Первый подстрекал подчиненного на взятку в размере 6500 грн, 10000 грн и 1000 долларов США.

Механизм включал регистрацию фиктивного уголовного производства для исключения уклоняющегося из базы данных лиц, подлежащих мобилизации.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Он объяснил, что подстрекал подчиненного, давал советы по уклонению от мобилизации, и искренне раскаивается в содеянном.

Следовательно, он получил лишение свободы сроком на пять лет и штраф в размере 68 000 грн.

Напомним, в Ровенской области водитель-техник ГНСУ приобрел для своей матери справку об инвалидности. Таким мужчина рассчитывал увернуться от службы.

Также мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в ТЦК в письменном виде отказался от получения повестки. За уклонение от мобилизации ему назначили наказание в размере одного года испытательного срока.

суд армия мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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