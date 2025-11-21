Відео
Стан ЗАЕС критичний — скільки коштуватиме ремонт

Стан ЗАЕС критичний — скільки коштуватиме ремонт

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:51
Оновлено: 18:08
Запорізька АЕС — скільки Україні коштуватиме ремонт
Запорізька атомна електростанція. Фото: Getty Images

Україна отримає Запорізьку атомну електростанцію в пошкодженому стані після російської окупації. Її ремонт коштуватиме мільярди доларів, а її оновлення триватиме роками.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі День.LIVE 21 листопада. 

Читайте також:

В якому стані Запорізька АЕС

Закревський розповів, що російські війська завдяки Запорізькій АЕС стримують контрнаступ Сил оборони. Вони використовують її як інструмент тиску. 

"З самого початку війни регулятор український повинен був забрати ліцензію на виробництво електроенергії у Запорізької атомної електростанції. Вона була повинна стояти вже давним-давно холодною і на холостому ходу, в якій взагалі нічого не чіпається і не вивантажується", — пояснив експерт.

За його переконаннями, візити директора МАГАТЕ на електростанцію неодноразово призводили до загострень, загибелі людей та гуманітарних втрат.

Нагадаємо, 14 листопада в Енергоатомі заявили, що ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту. Станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.

Також ми писали, що 23 жовтня Запорізька АЕС вийшла з найдовшого блекауту, в якому перебувала упродовж місяця. 

ремонт Запоріжжя ЗАЕС окупація війна в Україні Запорізька АЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
