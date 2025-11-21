Запорожская АЭС — сколько Украине будет стоить ремонт

Запорожская атомная электростанция. Фото: Getty Images

Украина получит Запорожскую атомную электростанцию в поврежденном состоянии после российской оккупации. Ее ремонт будет стоить миллиарды долларов, а ее обновление будет длиться годами.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире День.LIVE 21 ноября.

В каком состоянии Запорожская АЭС

Закревский рассказал, что российские войска благодаря Запорожской АЭС сдерживают контрнаступление Сил обороны. Они используют ее как инструмент давления.

"С самого начала войны регулятор украинский должен был забрать лицензию на производство электроэнергии у Запорожской атомной электростанции. Она должна была стоять уже давным-давно холодной и на холостом ходу, в которой вообще ничего не трогается и не выгружается", — пояснил эксперт.

По его убеждениям, визиты директора МАГАТЭ на электростанцию неоднократно приводили к обострениям, гибели людей и гуманитарным потерям.

Напомним, 14 ноября в Энергоатоме заявили, что ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута. Станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи.

Также мы писали, что 23 октября Запорожская АЭС вышла из самого длинного блэкаута, в котором находилась на протяжении месяца.