Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

Представники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот

Співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%. Менше половини від загальної кількості працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є учасниками бойових дій.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

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За офіційними даними Збройних сил України, процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Третьякова також опублікувала інформацію щодо кількості військових пенсіонерів віком до 60 років, які повернулися на військову службу після оголошення воєнного стану.

Таких в Україні виявилося тільки 5 410 осіб. Усі інші отримують пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 — в ЗСУ", — написала народна депутатка.

Раніше ми розповідали, що в новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років.

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