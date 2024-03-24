Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК arrow

Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

24 березня 2024 02:31
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК
Представники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%. Менше половини від загальної кількості працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є учасниками бойових дій. 

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова

Читайте також:
Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК - фото 1
Статистика працівників ТЦК. Фото: Галина Третьякова

Хто працює у ТЦК

За офіційними даними Збройних сил України, процентне співвідношення військовослужбовців ТЦК, які є учасниками бойових дій, до їх загальної чисельності складає 46,2%.

Третьякова також опублікувала інформацію щодо кількості військових пенсіонерів віком до 60 років, які повернулися на військову службу після оголошення воєнного стану.

Таких в Україні виявилося тільки 5 410 осіб. Усі інші отримують пенсію за вислугу років відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 — в ЗСУ", — написала народна депутатка.

Раніше ми розповідали, що в новому законопроєкті про мобілізацію народні депутати передбачили зниження призовного віку з 27 до 25 років. 

Також ми інформували, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через депресію

ветерани
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі