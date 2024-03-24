Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

Представители ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот

Соотношение военнослужащих ТЦК, являющихся участниками боевых действий, к их общей численности составляет 46,2%. Менее половины общего количества работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются участниками боевых действий.

Об этом сообщила народная депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

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Статистика работников ТЦК. Фото: Галина Третьякова

Кто работает в ТЦК

По официальным данным Вооруженных сил Украины, процентное соотношение военнослужащих ТЦК, являющихся участниками боевых действий, к их общей численности составляет 46,2%.

Третьякова также опубликовала информацию о количестве военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, вернувшихся на военную службу после объявления военного положения.

Таких в Украине оказалось только 5410 человек. Все остальные получают пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

"Только что Вениславский Федор обвинил меня, что вроде бы я распространяю фейки о военных пенсионерах, которых в возрасте ДО 60 лет больше 200 000. Вот доказательство, что никаких фейков нет. Средний возраст военных пенсионеров 45-47 лет. Из них всего 54 ", - написала народная депутат.

Ранее мы рассказывали, что в новом законопроекте о мобилизации народные депутаты предусмотрели понижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за депрессии.