Системи Patriot для України — США передадуть п'ять установок

Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: US Army

США розглядають передачу систем Patriot для України. За неофіційними даними, Київ може отримати п'ять установок.

Про це повідомив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі День.LIVE.

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"За неофіційною інформацією, США передадуть Україні 5 систем Patriot", — сказав Романюк.

Експерт заявив, що ці Patriot стояли в Ізраїлі, а зараз їх модернізують, ставлять нову електроніку і передадуть нам, ймовірно, безоплатно.

Зазначимо, раніше президент США заявив, що розгляне поставку ракет для українських Patriot.

"Українці хочуть отримати протиракетні системи Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп неоднозначно відповів на питання про допомогу Україні. Він не надав конкретної відповіді щодо того, чи продовжить Америка надавати допомогу Україні.

Також ми писали, що 22 червня виробник NASAMS відкрив офіс в Україні. Готується посилення захисту українського населення та інфраструктури від російських обстрілів.