Системы Patriot для Украины — США передадут пять установок

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Армия США

США рассматривают передачу систем Patriot для Украины. По неофициальным данным, Киев может получить пять установок.

Об этом сообщил председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире День.LIVE.

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Системы Patriot для Украины

"По неофициальной информации, США передадут Украине пять систем Patriot", — сказал Романюк.

Эксперт заявил, что эти Patriot стояли в Израиле, а сейчас их модернизируют, ставят новую электронику и передадут нам, вероятно, бесплатно.

Отметим, ранее президент США заявил, что рассмотрит поставку ракет для украинских Patriot.

"Украинцы хотят получить противоракетные системы Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", — сказал американский лидер

Напомним, Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос о помощи Украине. Он не предоставил конкретного ответа относительно того, продолжит ли Америка оказывать помощь Украине.

Также мы писали, что 22 июня производитель NASAMS открыл офис в Украине. Готовится усиление защиты украинского населения и инфраструктуры от российских обстрелов.