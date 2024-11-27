Понад 40 генералів звільнено в запас за станом здоров’я за час війни

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

За час повномасштабного вторгнення з військової служби в запас за станом здоров'я звільнено 41 особу вищого офіцерського складу. Дані охоплюють період від 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024 року.

Про це повідомили у Головному управлінні комунікацій Збройних сил у відповідь на запит Радіо Свобода.

Читайте також:

Скільки генералів звільнили в запас за станом здоров'я

"За інформацією, наданою Кадровим центром Збройних сил України, повідомляється наступне: за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024, з військової служби в запас за станом здоров’я звільнена 41 особа вищого офіцерського складу", — йдеться у відповіді.

До цього переліку увійшли лише ті генерали, які були звільнені в запас згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Водночас за цей період на службу було прийнято лише одного військового вищого офіцерського складу.

Як відомо, до вищого офіцерського складу належать офіцери, які обіймають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Нагадаємо, нещодавно у ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації.

Також ми писали, що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про демобілізацію військових до 18 грудня цього року. Наразі механізми звільнення зі служби ще не опрацьовані.