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Стало известно, сколько генералов уволили в запас во время войны

27 ноября 2024 13:42
Карина Приходько - Редактор
Более 40 генералов уволены в запас по состоянию здоровья за время войны
Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

За время полномасштабного вторжения с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава. Данные охватывают период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил в ответ на запрос Радио Свобода.

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"По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024, с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицера", — говорится в ответе.

В этот перечень вошли только те генералы, которые были уволены в запас согласно решению военно-врачебной комиссии.

В то же время за этот период на службу был принят только один военный высшего офицерского состава.

Как известно, к высшему офицерскому составу относятся офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в том числе генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Напомним, недавно в ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации.

Также мы писали, что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации военных до 18 декабря этого года. В настоящее время механизмы увольнения со службы еще не проработаны.

здоровье увольнение война в Украине ВВК запас

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