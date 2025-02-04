Обмін копалин на допомогу — Жорін відреагував на ініціативу США

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні обміняти рідкісні корисні копалини на американську допомогу у війні проти Росії. На думку заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, використання ресурсів під час переговорів не є новою практикою.

Про це Жорін написав у Telegram у вівторок, 4 лютого.

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За словами військового, ситуація, коли в переговорах використовують ресурси країни, не є новою чи неочікуваною. Україна дійсно володіє рідкісними ресурсами, яких немає майже в жодній країні світу, але вони є дуже важливими для сучасних технологій.

"Але ми не маємо виглядати, як туземці, які за пляшку алкашки віддають цінні ресурси. Навіть в нашій ситуації ми маємо думати про свої власні національні інтереси та перспективи", — зазначив Жорін.

На його думку, якщо домовлятися про використання наших корисних копалин, то в Україні мають збудувати відповідні підприємства та виробництва, а також створювати робочі місця.

"А не дати просто вигребти всі ресурси під нуль і залишитись з х***м. Щоб наступного разу не було навіть що пропонувати", — додав він.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, США запропонували Україні обміняти 17 рідкісних металів, які широко використовуються в сучасних технологіях, на допомогу.

А видання Reuters писало, що США надали Україні лише половину з обіцяної з військової допомоги.