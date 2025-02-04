Обмен ископаемых на помощь - Жорин отреагировал на инициативу США

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот из видео

Президент США Дональд Трамп предложил Украине обменять редкие полезные ископаемые на американскую помощь в войне против России. По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, использование ресурсов во время переговоров не является новой практикой.

Об этом Жорин написал в Telegram во вторник, 4 февраля.

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По словам военного, ситуация, когда в переговорах используют ресурсы страны, не является новой или неожиданной. Украина действительно обладает редкими ресурсами, которых нет почти ни в одной стране мира, но они очень важны для современных технологий.

"Но мы не должны выглядеть, как туземцы, которые за бутылку алкашки отдают ценные ресурсы. Даже в нашей ситуации мы должны думать о своих собственных национальных интересах и перспективах", — отметил Жорин.

По его мнению, если договариваться об использовании наших полезных ископаемых, то в Украине должны построить соответствующие предприятия и производства, а также создавать рабочие места.

"А не дать просто выгрести все ресурсы под ноль и остаться с х***м. Чтобы в следующий раз не было даже что предлагать", — добавил он.

Скриншот поста Жорина

Напомним, США предложили Украине обменять 17 редких металлов, которые широко используются в современных технологиях, на помощь.

А издание Reuters писало, что США предоставили Украине только половину из обещанной военной помощи.