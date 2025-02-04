Обмен ископаемых на помощь - Жорин отреагировал на инициативу США

США заинтересованы в ископаемых Украины — Жорин отреагировал
Президент США Дональд Трамп предложил Украине обменять редкие полезные ископаемые на американскую помощь в войне против России. По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, использование ресурсов во время переговоров не является новой практикой.
Об этом Жорин написал в Telegram во вторник, 4 февраля.
Обмен ископаемых на помощь США
По словам военного, ситуация, когда в переговорах используют ресурсы страны, не является новой или неожиданной. Украина действительно обладает редкими ресурсами, которых нет почти ни в одной стране мира, но они очень важны для современных технологий.
"Но мы не должны выглядеть, как туземцы, которые за бутылку алкашки отдают ценные ресурсы. Даже в нашей ситуации мы должны думать о своих собственных национальных интересах и перспективах", — отметил Жорин.
По его мнению, если договариваться об использовании наших полезных ископаемых, то в Украине должны построить соответствующие предприятия и производства, а также создавать рабочие места.
"А не дать просто выгрести все ресурсы под ноль и остаться с х***м. Чтобы в следующий раз не было даже что предлагать", — добавил он.
Напомним, США предложили Украине обменять 17 редких металлов, которые широко используются в современных технологиях, на помощь.
А издание Reuters писало, что США предоставили Украине только половину из обещанной военной помощи.
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