Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow США застрягли в Україні — Трамп хоче вийти з війни у разі перемоги на виборах arrow

США застрягли в Україні — Трамп хоче вийти з війни у разі перемоги на виборах

25 вересня 2024 02:34
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трамп заявив, що у разі обрання на пост президента виведе США з війни в Україні
Виступ Дональда Трампа. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Офіційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що США повинні вийти з війни в Україні. На його думку, віцепрезидент від Демократичної партії Камала Гарріс і чинний президент Джо Байден не планують це робити.  

Про заяву Дональда Трампа повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що ще завив Дональд Трамп про Україну

За словами кандидата в президенти, саме Джо Байден та Камала Гарріс втягнули Сполучені штати у війну в Україні. На підтримку України США уже виділили чимало коштів, але "застрягли у цій війні".

"Я думаю, що ми застрягли в цій війні. Якщо я стану президентом, то домовлюся про вихід з неї. Ми повинні вийти. Байден каже: "ми не підемо, поки ми не виграємо". А що станеться, якщо вони виграють?", — заявив Трамп.

Нагадаємо, у Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії. 

Також Трамп заявив, що він може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться під час перебування українського лідера у Штатах.

Джо Байден США переговори Дональд Трамп Камала Гарріс війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:59 Окупанти вивозять з Маріуполя цінні артефакти — придумали як це "узаконити"

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — що треба робити й скільки платитимуть

02:34 США застрягли в Україні — Трамп хоче вийти з війни у разі перемоги на виборах

02:30 Бронювання в "Дії" — чи отримає відстрочку працівник, який не має паперового ВОД

02:13 Збірна України тріумфально вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

01:32 Сержант зі Львова хотів звільнитись, але командир відмовив — що вирішив суд

01:30 Відстрочка по догляду за членом родини з інвалідністю — в ТЦК роз'яснили нюанси

01:03 Виключеному з обліку прийшла повістка — хто винен і що робити

00:33 Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару

00:30 Перевірка документів ТЦК на вулиці — коли це законно

03:59 Окупанти вивозять з Маріуполя цінні артефакти — придумали як це "узаконити"

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — що треба робити й скільки платитимуть

02:34 США застрягли в Україні — Трамп хоче вийти з війни у разі перемоги на виборах

02:30 Бронювання в "Дії" — чи отримає відстрочку працівник, який не має паперового ВОД

02:13 Збірна України тріумфально вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

01:32 Сержант зі Львова хотів звільнитись, але командир відмовив — що вирішив суд

01:30 Відстрочка по догляду за членом родини з інвалідністю — в ТЦК роз'яснили нюанси

01:03 Виключеному з обліку прийшла повістка — хто винен і що робити

00:33 Окупанти вчергове обстріляли Запоріжжя — в ОВА показали фото наслідків удару

00:30 Перевірка документів ТЦК на вулиці — коли це законно

Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені