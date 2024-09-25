Трамп заявив, що у разі обрання на пост президента виведе США з війни в Україні

Виступ Дональда Трампа. Ілюстративне фото: Reuters

Офіційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що США повинні вийти з війни в Україні. На його думку, віцепрезидент від Демократичної партії Камала Гарріс і чинний президент Джо Байден не планують це робити.

Про заяву Дональда Трампа повідомляє Reuters.

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За словами кандидата в президенти, саме Джо Байден та Камала Гарріс втягнули Сполучені штати у війну в Україні. На підтримку України США уже виділили чимало коштів, але "застрягли у цій війні".

"Я думаю, що ми застрягли в цій війні. Якщо я стану президентом, то домовлюся про вихід з неї. Ми повинні вийти. Байден каже: "ми не підемо, поки ми не виграємо". А що станеться, якщо вони виграють?", — заявив Трамп.

Нагадаємо, у Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії.

Також Трамп заявив, що він може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться під час перебування українського лідера у Штатах.