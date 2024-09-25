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США застряли в Украине — Трамп хочет выйти из войны в случае победы на выборах

25 сентября 2024 02:34
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп заявил, что в случае избрания на пост президента выведет США из войны в Украине
Выступление Дональда Трампа. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Официальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. По его мнению, вице-президент от Демократической партии Камала Харрис и действующий президент Джо Байден не планируют это делать.

О заявлении Дональда Трампа сообщает Reuters.

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По словам кандидата в президенты, именно Джо Байден и Камала Харрис вовлекли Соединенные штаты в войну в Украине. В поддержку Украины США уже выделили немало средств, но "застряли в этой войне".

"Я думаю, что мы застряли в этой войне. Если я стану президентом, то договорюсь о выходе из нее. Мы должны выйти. Байден говорит: "мы не уйдем, пока мы не выиграем". А что произойдет, если они выиграют?", — заявил Трамп.

Напомним, у Дональда Трампа и Камалы Харрис почти равны шансы на победу. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса в Пенсильвании.

Также Трамп заявил, что он может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По всей вероятности, это произойдет во время пребывания украинского лидера в Штатах.

Джо Байден США переговоры Дональд Трамп Камала Харрис война в Украине

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