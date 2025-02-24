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США запропонували резолюцію ООН, яка прирівнює дії України до РФ

24 лютого 2025 16:52
Євгенія Брюховецька - редактор
США пропонують ООН суперечливу резолюцію щодо України та РФ
Генасамблея ООН. Фото: EPA/JUSTIN LANE
Євгенія Брюховецька - редактор

Сполучені Штати Америки запропонували Організації Об'єднаних Націй резолюцію для голосування на Генеральній асамблеї у понеділок, 24 лютого. Документ прирівнює дії України до дій Росії.

Про це пише Financial Times.

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Резолюція від США

У матеріалі йдеться, що США та Європа продовжують боротись в ООН й "Великій Сімці" за те, чи покладати відповідальність за повномасштабне вторгнення на Росію.

Сторони пропонують протилежні резолюції для голосування на Генасамблеї. Водночас дипломати G7 провели вихідні, сперечаючись щодо того, чи буде у спільній заяві згадуватись воєнна агресія РФ.

За словами джерел видання, США закликають ЄС й Україну відкликати свою резолюцію й пропонують власний текст. Однак він прирівнює дії Києва до Москви та оплакує "трагічну загибель людей у конфлікті між РФ та Україною".

Відомо, що голосування щодо резолюцій відбудуться після оприлюднення заяви G7 в рамках онлайн-зустрічі лідерів сьогодні.

Раніше The Washington Post писало, що США намагалися змусити Україну відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії, однак там відмовилися.

А віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна та США на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини.

США ООН резолюція війна в Україні Росія
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