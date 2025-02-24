США предлагают ООН противоречивую резолюцию по Украине и РФ

Генассамблея ООН. Фото: EPA/JUSTIN LANE

Соединенные Штаты Америки предложили Организации Объединенных Наций резолюцию для голосования на Генеральной ассамблее в понедельник, 24 февраля. Документ приравнивает действия Украины к действиям России.

Об этом пишет Financial Times.

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В материале говорится, что США и Европа продолжают бороться в ООН и "Большой Семерке" за то, возлагать ли ответственность за полномасштабное вторжение на Россию.

Стороны предлагают противоположные резолюции для голосования на Генассамблее. В то же время дипломаты G7 провели выходные, споря о том, будет ли в совместном заявлении упоминаться военная агрессия РФ.

По словам источников издания, США призывают ЕС и Украину отозвать свою резолюцию и предлагают собственный текст. Однако он приравнивает действия Киева к Москве и оплакивает "трагическую гибель людей в конфликте между РФ и Украиной".

Известно, что голосование по резолюциям состоится после обнародования заявления G7 в рамках онлайн-встречи лидеров сегодня.

Ранее The Washington Post писало, что США пытались заставить Украину отозвать резолюцию ООН с осуждением России, однако там отказались.

А вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и США на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых.