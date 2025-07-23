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Головна Армія США продадуть Україні зброю на 322 млн доларів — що відомо

США продадуть Україні зброю на 322 млн доларів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 23:27
США ухвалили рішення про продаж Україні військової допомоги вартістю 322 мільйони гривень
Засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі 12 лютого 2025 року. Фото ілюстративне: nato.int

США продадуть України військову допомогу загальною вартістю 322 мільйони доларів. Відповідне рішення ухвалили Пентагон і Держдеп.

Про це в середу, 23 липня, повідомили в Агентстві з оборонного співробітництва в галузі безпеки.

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Військова допомога складатиметься із двох пакетів. До першого вартістю 172 мільйонів доларів увійдуть системи ППО HAWK Phase III та все необхідне для їх обслуговування. Другий пакет, який складатиметься з обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley, коштує 150 мільйонів доларів.

"Запропонована угода про продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для здійснення місій самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина та США передадуть Україні п'ять систем ППО Patriot. Поставки очікуються найближчим часом.

Також ми повідомляли, що активісти в Чехії зібрали 60 мільйонів крон на допомогу Україні. Ці кошти спрямують на закупівлю гаубиць.

США військова допомога Пентагон війна в Україні Копа Америка-2024 Держдеп США
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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