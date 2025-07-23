США приняли решение о продаже Украине военной помощи стоимостью 322 миллиона гривен

Заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 12 февраля 2025 года. Фото иллюстративное: nato.int

США продадут Украине военную помощь общей стоимостью 322 миллиона долларов. Соответствующее решение приняли Пентагон и Госдеп.

Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Агентстве по оборонному сотрудничеству в сфере безопасности.

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Военная помощь будет состоять из двух пакетов. В первый стоимостью 172 миллиона долларов войдут системы ПВО HAWK Phase III и все необходимое для их обслуживания. Второй пакет, который будет состоять из оборудования для ремонта и технического обслуживания боевых машин пехоты Bradley, стоит 150 миллионов долларов.

"Предлагаемое соглашение о продаже улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для осуществления миссий самообороны и обеспечения региональной безопасности благодаря более мощным средствам противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, Германия и США передадут Украине пять систем ПВО Patriot. Поставки ожидаются в ближайшее время.

Также мы сообщали, что активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на помощь Украине. Эти средства направят на закупку гаубиц.