США приняли решение о продаже Украине военной помощи стоимостью 322 миллиона гривен

США продадут Украине оружие на 322 млн долларов — что известно
США продадут Украине военную помощь общей стоимостью 322 миллиона долларов. Соответствующее решение приняли Пентагон и Госдеп.
Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Агентстве по оборонному сотрудничеству в сфере безопасности.
Что известно о военной помощи Украине от США
Военная помощь будет состоять из двух пакетов. В первый стоимостью 172 миллиона долларов войдут системы ПВО HAWK Phase III и все необходимое для их обслуживания. Второй пакет, который будет состоять из оборудования для ремонта и технического обслуживания боевых машин пехоты Bradley, стоит 150 миллионов долларов.
"Предлагаемое соглашение о продаже улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для осуществления миссий самообороны и обеспечения региональной безопасности благодаря более мощным средствам противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Напомним, Германия и США передадут Украине пять систем ПВО Patriot. Поставки ожидаются в ближайшее время.
Также мы сообщали, что активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на помощь Украине. Эти средства направят на закупку гаубиц.
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