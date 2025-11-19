США на 105 мільйонів нададуть підтримку для українських систем Patriot — що входить в контракт

Система ППО Патріот. Ілюстративне фото: Reuters

Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Україні обладнання та послуг для підтримки зенітно-ракетних комплексів Patriot. Орієнтовна вартість іноземного військового продажу становить 105 мільйонів доларів, включаючи модернізацію пускових установок.

Про це повідомив Державний департамент США, направивши відповідну сертифікацію Конгресу.

Реклама

Читайте також:

Що саме закупить Україна у США

Повідомлення Держдепу США про системи Patriot для України. Фото: Скриншот

В повідомленні йдеться про те, що уряд України звернувся із запитом на придбання низки матеріалів та послуг, необхідних для забезпечення експлуатації та підтримки системи протиповітряної оборони Patriot.

Запит включає важливі технічні вдосконалення, зокрема:

модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903;

класифіковані та некласифіковані списки завантаження;

дозволені списки зберігання для наземного допоміжного обладнання.

Окрім техніки та обладнання, пакет також охоплює інші необхідні послуги, допоміжні матеріали, запасні частини, підтримку, навчання та аксесуари, а також інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Державний департамент США підкреслив, що запропонований продаж повністю відповідає зовнішній політиці та цілям національної безпеки Сполучених Штатів. Це буде досягнуто шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка є "силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що системи Patriot у складі української ППО були посилені завдяки підтримці Німеччини. Зеленський подякував канцлеру Мерцу за спільні зусилля з оборони України.

Також ми також інформували, що Україна готує контракт на постачання 25 систем ППО Patriot, однак точні терміни їх надходження поки не розголошуються.