США на 105 миллионов окажут поддержку для украинских систем Patriot — что входит в контракт

Система ПВО Патриот. Иллюстративное фото: Reuters

Соединенные Штаты одобрили потенциальную продажу Украине оборудования и услуг для поддержки зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ориентировочная стоимость иностранной военной продажи составляет 105 миллионов долларов, включая модернизацию пусковых установок.

Об этом сообщил Государственный департамент США, направив соответствующую сертификацию Конгрессу.

Реклама

Читайте также:

Что именно закупит Украина у США

Сообщение Госдепа США о системах Patriot для Украины. Фото: Скриншот

В сообщении говорится, что правительство Украины обратилось с запросом на приобретение ряда материалов и услуг, необходимых для обеспечения эксплуатации и поддержки системы противовоздушной обороны Patriot.

Запрос включает важные технические усовершенствования, в частности:

модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;

классифицированные и неклассифицированные списки загрузки;

разрешенные списки хранения для наземного вспомогательного оборудования.

Кроме техники и оборудования, пакет также охватывает другие необходимые услуги, вспомогательные материалы, запасные части, поддержку, обучение и аксессуары, а также другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Государственный департамент США подчеркнул, что предложенная продажа полностью соответствует внешней политике и целям национальной безопасности Соединенных Штатов. Это будет достигнуто путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является "силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что системы Patriot в составе украинской ПВО были усилены благодаря поддержке Германии. Зеленский поблагодарил канцлера Мерца за совместные усилия по обороне Украины.

Также мы также информировали, что Украина готовит контракт на поставку 25 систем ПВО Patriot, однако точные сроки их поступления пока не разглашаются.