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США нададуть Україні ще 20 млрд доларів до кінця року — звідки візьмуть кошти

22 жовтня 2024 22:09
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна отримає від США ще 20 млрд доларів допомоги — на що їх витратять
Міністр фінансів США Джанет Йеллен. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна може отримати 20 мільярдів від Сполучених Штатів Америки. Країна планує надати ці кошти у рамках широкої кредитної програми під керівництвом G7.

Про це пише Bloomberg у вівторок, 22 жовтня.

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Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що країни Великої Сімки планують завершити кредитну угоду на суму 50 мільярдів доларів для України вже цього тижня. Кошти отримають від заморожених активів російського центробанку.

За її словами, наразі залишилося вирішити лише кілька "відносно невеликих питань" та немає нічого суттєвого, що потрібно було б доопрацювати.

До України ж фінансування у розмірі 20 мільярдів доларів має надійти вже до кінця цього року. Воно буде спрямовано на військові й економічні потреби.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Також ми писали, що під час візиту до Києва Остін оголосив про нову військову допомогу Україні від США: що до неї увійде.

війна в Україні США активи санкції проти Росії фінансова допомога

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