Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Reuters

Украина может получить 20 миллиардов от Соединенных Штатов Америки. Страна планирует предоставить эти средства в рамках широкой кредитной программы под руководством G7.

Об этом пишет Bloomberg во вторник, 22 октября.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Большой Семерки планируют завершить кредитное соглашение на сумму 50 миллиардов долларов для Украины уже на этой неделе. Средства получат от замороженных активов российского центробанка.

По ее словам, осталось решить лишь несколько "относительно небольших вопросов" и нет ничего существенного, что нужно было бы доработать.

В Украину же финансирование в размере 20 миллиардов долларов должно поступить уже к концу этого года. Оно будет направлено на военные и экономические нужды.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Также мы писали, что во время визита в Киев Остин объявил о новой военной помощи Украине от США: что в нее войдет.