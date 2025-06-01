Сибіга прокоментував сьогоднішню атаку РФ на Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав, як Сили протиповітряної оборони відбивають атаку російських окупантів над його будинком. Він зазначив, що з ночі 1 червня росіяни обстрілюють Україну ракетами та безпілотниками.

Відповідне відео глава МЗС опублікував у соцмережі X.

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"Це звуки над моїм будинком цього ранку — і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари", — написав глава дипломатичного відомства під відео, яке опублікував.

Сибіга зазначив, що з минулої ночі Україна зазнає масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

Очільник МЗС наголосив, що хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона завдає ударів, тероризує та руйнує.

"До речі про зустрічі, Росія досі не надіслала нам, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому свій так званий "меморандум". Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість Росія здійснює нові смертоносні удари проти України.

На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити та чути справжні "повідомлення" Росії – її ракети та дрони", — зауважив Сибіга.

А також додав, що всім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. На думку міністра, росіяни почнуть серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня російські окупанти масовано атакували Україну. Зокрема, вибухи лунали в Київській області.

Також вибухи під час масованої атаки 1 червня лунали й у столиці.