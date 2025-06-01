Сибига прокомментировал сегодняшнюю атаку РФ на Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал, как Силы противовоздушной обороны отражают атаку российских оккупантов над его домом. Он отметил, что с ночи 1 июня россияне обстреливают Украину ракетами и беспилотниками.

Соответствующее видео глава МИД опубликовал в соцсети X.

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"Это звуки над моим домом этим утром — и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары", — написал глава дипломатического ведомства под видео, которое опубликовал.

Сибига отметил, что с прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.

Глава МИД подчеркнул, что хотя Россия утверждает, что якобы готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она наносит удары, терроризирует и разрушает.

"Кстати о встречах, Россия до сих пор не прислала нам, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому свой так называемый "меморандум". Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины.

В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России — ее ракеты и дроны", — отметил Сибига.

А также добавил, что всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. По мнению министра, россияне начнут серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствуют другой уровень давления.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что в ночь на 1 июня российские оккупанты массированно атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Киевской области.

Также взрывы во время массированной атаки 1 июня раздавались и в столице.