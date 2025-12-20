Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Справедлива версія — Зеленський висловився про території України

Справедлива версія — Зеленський висловився про території України

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 18:23
Територіальне питання у мирному плані — позиція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові будуть стояти там, де стояли, і не віддаватимуть території. За його словами, це принципові речі.

Про це президент повідомив, спілкуючись з журналістами в чаті ОП, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Позиція Зеленського щодо території України

Говорячи про територіальні поступки, Зеленський сказав, що сьогодні можлива справедлива версія — Україна стоїть там, де стояла. За його словами, це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави.

"Україна не може виходити зі своїх територій — немає ні можливості, ні бажання, український народ теж цього не хоче. Україна контролює частину Донецької та Луганської областей і не збирається залишати свої території. Це принципові речі", — наголосив президент. 

Що стосується пропозицій США про вільну економічну зону, то Зеленський наголосив, що можливе відведення військ має бути дзеркальним — Україна відходить стільки ж, скільки Росія.

"Вільна економічна зона — там не може бути важкої зброї, не може бути військ, але з усім тим там живуть люди, там є управління, там є поліцейські місії. Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію, що вона і робила всі ці роки агресії", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, як можна змусити Путіна до миру. Цьому допоможуть санкції та інші обмеження. 

Крім того, президент заявив, що закінчення війни має бути дипломатичною перемогою США. За його словами, Вашингтон має силу, аби змусити Росію до миру. 

Володимир Зеленський Донбас війна в Україні мирний план мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації