Територіальне питання у мирному плані — позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові будуть стояти там, де стояли, і не віддаватимуть території. За його словами, це принципові речі.

Про це президент повідомив, спілкуючись з журналістами в чаті ОП, передає кореспондент Новини.LIVE.

Позиція Зеленського щодо території України

Говорячи про територіальні поступки, Зеленський сказав, що сьогодні можлива справедлива версія — Україна стоїть там, де стояла. За його словами, це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави.

"Україна не може виходити зі своїх територій — немає ні можливості, ні бажання, український народ теж цього не хоче. Україна контролює частину Донецької та Луганської областей і не збирається залишати свої території. Це принципові речі", — наголосив президент.

Що стосується пропозицій США про вільну економічну зону, то Зеленський наголосив, що можливе відведення військ має бути дзеркальним — Україна відходить стільки ж, скільки Росія.

"Вільна економічна зона — там не може бути важкої зброї, не може бути військ, але з усім тим там живуть люди, там є управління, там є поліцейські місії. Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а російська армія залишається, тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію, що вона і робила всі ці роки агресії", — підкреслив український лідер.

