Україна
Главная Армия Справедливая версия — Зеленский высказался о территории Украины

Справедливая версия — Зеленский высказался о территории Украины

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 18:23
Территориальный вопрос в мирном плане — позиция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут стоять там, где стояли, и не будут отдавать территории. По его словам, это принципиальные вещи.

Об этом президент сообщил, общаясь с журналистами в чате ОП, передает корреспондент Новини.LIVE.

Позиция Зеленского относительно территории Украины

Говоря о территориальных уступках, Зеленский сказал, что сегодня возможна справедливая версия — Украина стоит там, где стояла. По его словам, это контактная линия в любом регионе нашего государства.

"Украина не может выходить из своих территорий — нет ни возможности, ни желания, украинский народ тоже этого не хочет. Украина контролирует часть Донецкой и Луганской областей и не собирается оставлять свои территории. Это принципиальные вещи", — подчеркнул президент.

Что касается предложений США о свободной экономической зоне, то Зеленский отметил, что возможный отвод войск должен быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия.

"Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск, но со всем тем там живут люди, там есть управление, там есть полицейские миссии. Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию, что она и делала все эти годы агрессии", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский ответил, как можно заставить Путина к миру. Этому помогут санкции и другие ограничения.

Кроме того, президент заявил, что окончание войны должно быть дипломатической победой США. По его словам, Вашингтон имеет силу, чтобы заставить Россию к миру.

Владимир Зеленский Донбасс война в Украине мирный план мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
