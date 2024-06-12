Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Справа молодих — воїн Третьої штурмової про мобілізацію з 21 року arrow

Справа молодих — воїн Третьої штурмової про мобілізацію з 21 року

12 червня 2024 23:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Воїн Третьої штурмової розповів про мобілізацію з 21 року
Боєць Третьої штурмової бригади "Істок". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Боєць Третьої штурмової бригади з позивним "Істок" переконаний, що мобілізовувати до лав Збройних сил України треба з 21 року. Свою думку він підкріпив переконанням, що війна — це справа молодих.

Свою позицію "Істок" висловив в інтерв'ю Українській правді.

Читайте також:

Молодь має іти на війну

"Молодь — це ті люди, які справді будуть мати бажання воювати, здоров'я і якусь мотивацію для цього. Армія дає тобі, навіть якщо без війни беремо, базис молодого чоловіка", — пояснив свою думку "Істок".

Також військовий висловив переконання, що для перемоги у цій війні необхідно знижувати мобілізаційний вік.

"Чому саме молодому є сенс піти у військо? Бо найперше, що повинно бути в людини в голові, — це захист своєї держави", — резюмував "Істок".

Воїн також нагадав, що армія навчить молодих людей дисципліні, прищепить навички виживання, зокрема медицину.

Також "Істок" нагадав, що армія дає молодому чоловіку статус учасника бойових, що відкриває багато перспектив у житті, зокрема доступ до державних програм, які дадуть змогу організувати власний бізнес.

Раніше ми повідомляли, що військовий 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко розповів про складнощі, які можуть виникнути у України з відновленням контролю над Кримом. Він зазначив, що причиною є те, що півострів анексували політично.

Командир одного з підрозділів Збройних сил України, який воює в Донецькій області, заявив, що на відміну від російських окупантів, в українську армію набирають не гарматне м'ясо, а високопрофесійних людей.

Україна
штурмова бригада
війна в Україні
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна