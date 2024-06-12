Воїн Третьої штурмової розповів про мобілізацію з 21 року

Боєць Третьої штурмової бригади "Істок". Фото: скриншот

Боєць Третьої штурмової бригади з позивним "Істок" переконаний, що мобілізовувати до лав Збройних сил України треба з 21 року. Свою думку він підкріпив переконанням, що війна — це справа молодих.

Свою позицію "Істок" висловив в інтерв'ю Українській правді.

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Молодь має іти на війну

"Молодь — це ті люди, які справді будуть мати бажання воювати, здоров'я і якусь мотивацію для цього. Армія дає тобі, навіть якщо без війни беремо, базис молодого чоловіка", — пояснив свою думку "Істок".

Також військовий висловив переконання, що для перемоги у цій війні необхідно знижувати мобілізаційний вік.

"Чому саме молодому є сенс піти у військо? Бо найперше, що повинно бути в людини в голові, — це захист своєї держави", — резюмував "Істок".

Воїн також нагадав, що армія навчить молодих людей дисципліні, прищепить навички виживання, зокрема медицину.

Також "Істок" нагадав, що армія дає молодому чоловіку статус учасника бойових, що відкриває багато перспектив у житті, зокрема доступ до державних програм, які дадуть змогу організувати власний бізнес.

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