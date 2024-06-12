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Дело молодых — воин Третьей штурмовой о мобилизации с 21 года

12 июня 2024 23:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Воин Третьей штурмовой рассказал о мобилизации с 21 года
Боец Третьей штурмовой бригады "Исток". Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" убежден, что мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины нужно с 21 года. Свое мнение он подкрепил убеждением, что война — это дело молодых.

Свою позицию "Исток" высказал в интервью Украинской правде.

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Молодежь должна идти на войну

"Молодежь — это те люди, которые действительно будут иметь желание воевать, здоровье и какую-то мотивацию для этого. Армия дает тебе, даже если без войны берем, базис молодого человека", — объяснил свое мнение "Исток".

Также военный убежден, что для победы в этой войне необходимо снижать мобилизационный возраст.

"Почему именно молодому есть смысл пойти в армию? Ведь первое, что должно быть у человека в голове, — это защита своего государства", — резюмировал "Исток".

Воин также напомнил, что армия научит молодых людей дисциплине, привьет навыки выживания, в частности медицину.

Также "Исток" напомнил, что армия дает молодому человеку статус участника боевых, что открывает много перспектив в жизни, в частности, доступ к государственным программам, которые позволят организовать собственный бизнес.

Ранее мы сообщали, что военный 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко рассказал о сложностях, которые могут возникнуть у Украины с восстановлением контроля над Крымом. Он отметил, что причина того, что полуостров аннексировали политически.

Командир одного из вооруженных в Донецкой области подразделений Вооруженных сил Украины заявил, что, в отличие от российских оккупантов, в украинскую армию набирают не пушечное мясо, а высокопрофессиональных людей.

Украина
штурмовая бригада
война в Украине
война
ВСУ

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