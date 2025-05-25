Український співак Міша Крупін мобілізувався до ЗСУ

Співак Міша Крупін долучився до лав ЗСУ — подробиці
Український співак, музикант та екссоліст гурту "Корупція" Міша Крупін мобілізувався. Відтак, виконавець долучився до лав Збройних сил України.
Про це Крупін повідомив на своїй сторінці в Instagram у суботу, 24 травня.
Український співак Крупін мобілізувався — що відомо
Український музикант Міша Крупін повідомив, що долучився до української армії. Він зазначив, що зробив дуже важливий крок у своєму житті.
Крім того, він закликав інших громадян також ставати частиною української армії.
"Я зробив свій вибір, зробив важливий крок у своєму комфортному житті. Хто ще вагається — не вагайтеся, ви нам потрібні, долучайтеся", — підписав під своїм фото у військовій формі Крупін.
Нагадаємо, що на початку 2025 року стало відомо, що вокаліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов долучився до Збройних сил України.
Нещодавно ми інформували, що у Києві попрощалися з телеведучим, актором і воїном Максимом Неліпою, який загинув 12 травня на фронті.
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