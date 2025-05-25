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Певец Миша Крупин вступил в ряды ВСУ — подробности

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Дата публикации 25 мая 2025 13:51
Украинский певец Миша Крупин мобилизовался в ВСУ
Украинский певец Миша Крупин. Фото: mishakrupin1/Instagram

Украинский певец, музыкант и экс-солист группы "Коррупция" Миша Крупин мобилизовался. Следовательно, исполнитель присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом Крупин сообщил на своей странице в Instagram в субботу, 24 мая.

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Украинский певец Миша Крупин в военной форме. Фото: mishakrupin1/Instagram

Украинский певец Крупин мобилизовался — что известно

Украинский музыкант Миша Крупин сообщил, что присоединился к украинской армии. Он отметил, что сделал очень важный шаг в своей жизни.

Кроме того, он призвал других граждан также становиться частью украинской армии.

"Я сделал свой выбор, сделал важный шаг в своей комфортной жизни. Кто еще колеблется — не сомневайтесь, вы нам нужны, присоединяйтесь", — подписал под своим фото в военной форме Крупин.

Міша Крупін мобілізація
Скриншот сообщения Крупина/Instagram

Напомним, что в начале 2025 года стало известно, что вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов присоединился к Вооруженным силам Украины.

Недавно мы информировали, что в Киеве попрощались с телеведущим, актером и воином Максимом Нелипой, который погиб 12 мая на фронте.

ВСУ мобилизация война в Украине війна Миша Крупин
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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