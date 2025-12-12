Відео
Головна Армія СОУ заблокували армію РФ у Куп'янську та зачистили частину міста

СОУ заблокували армію РФ у Куп'янську та зачистили частину міста

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 13:28
Сили оборони України заблокували армію РФ у Куп'янську — яка ситуація
Бійці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України заблокували угрупування російських військ у Куп'янську. Бійцям вдалося "зачистити" усю територію північно-західної околиці міста, однак операція триває.

Про це повідомив Telegram-канал DeepState у п'ятницю, 12 грудня.

Сили оборони мають успіхи у Куп'янську

Як стало відомо, після стрімкого просування українські сили змогли заблокувати ворога та відрізати гарнізон окупантів від основних сил.

Операція розпочалася з встановлення контролю над ключовими населеними пунктами. Підрозділи ЗСУ та інші сили оборони оперативно зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього українські бійці провели зачистку Мирного (окупаційна назва — Московка) і повністю звільнили північно-західні околиці Куп'янська.

Сили оборони заблокували РФ у Куп'янську
Ситуація під Куп'янськом. Фото: DeepState

Наразі триває виявлення та ліквідація залишків російських підрозділів у центральній частині міста, де ворог відступив до кількох локальних укріплень.

Операція проводиться спільно ударним угрупованням 2 КНГУ "Хартія", до складу якого входять підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, ГУР, ССО, спецпідрозділу СБУ "Альфа", КОРД та ВСП, а також тактична група "Куп'янськ".

Раніше у Силах оборони розповіли про ситуацію в Куп'янську та які тактичні переваги має ворог на цьому напрямку.

А також стало відомо, що армія РФ намагається прорватися у Покровськ з боку Мирнограда.

Харківська область Куп'янськ війна в Україні ситуація на фронті Сили оборони України
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
