Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия СОУ заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

СОУ заблокировали армию РФ в Купянске и зачистили часть города

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 13:28
Силы обороны Украины заблокировали армию РФ в Купянске — какая ситуация
Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины заблокировали группировку российских войск в Купянске. Бойцам удалось "зачистить" всю территорию северо-западной окраины города, однако операция продолжается.

Об этом сообщил Telegram-канал DeepState в пятницу, 12 декабря.

Реклама
Читайте также:

Силы обороны имеют успехи в Купянске

Как стало известно, после стремительного продвижения украинские силы смогли заблокировать врага и отрезать гарнизон оккупантов от основных сил.

Операция началась с установления контроля над ключевыми населенными пунктами. Подразделения ВСУ и другие силы обороны оперативно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого украинские бойцы провели зачистку Мирного (оккупационное название — Московка) и полностью освободили северо-западные окраины Купянска.

Сили оборони заблокували РФ у Куп'янську
Ситуация под Купянском. Фото: DeepState

Сейчас продолжается выявление и ликвидация остатков российских подразделений в центральной части города, где враг отступил к нескольким локальным укреплениям.

Операция проводится совместно ударной группировкой 2 КНГУ "Хартия", в состав которой входят подразделения ВСУ, Нацгвардии, ГУР, ССО, спецподразделения СБУ "Альфа", КОРД и ВСП, а также тактическая группа "Купянск".

Ранее в Силах обороны рассказали о ситуации в Купянске и какие тактические преимущества имеет враг на этом направлении.

А также стало известно, что армия РФ пытается прорваться в Покровск со стороны Мирнограда.

Харьковская область Купянск война в Украине ситуация на фронте Силы обороны Украины
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации