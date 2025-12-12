Силы обороны Украины заблокировали армию РФ в Купянске — какая ситуация

Бойцы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины заблокировали группировку российских войск в Купянске. Бойцам удалось "зачистить" всю территорию северо-западной окраины города, однако операция продолжается.

Об этом сообщил Telegram-канал DeepState в пятницу, 12 декабря.

Реклама

Читайте также:

Силы обороны имеют успехи в Купянске

Как стало известно, после стремительного продвижения украинские силы смогли заблокировать врага и отрезать гарнизон оккупантов от основных сил.

Операция началась с установления контроля над ключевыми населенными пунктами. Подразделения ВСУ и другие силы обороны оперативно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого украинские бойцы провели зачистку Мирного (оккупационное название — Московка) и полностью освободили северо-западные окраины Купянска.

Ситуация под Купянском. Фото: DeepState

Сейчас продолжается выявление и ликвидация остатков российских подразделений в центральной части города, где враг отступил к нескольким локальным укреплениям.

Операция проводится совместно ударной группировкой 2 КНГУ "Хартия", в состав которой входят подразделения ВСУ, Нацгвардии, ГУР, ССО, спецподразделения СБУ "Альфа", КОРД и ВСП, а также тактическая группа "Купянск".

Ранее в Силах обороны рассказали о ситуации в Купянске и какие тактические преимущества имеет враг на этом направлении.

А также стало известно, что армия РФ пытается прорваться в Покровск со стороны Мирнограда.