Україна
Сотні БпЛА та 50 ракет атакували Україну — як працювала ППО

Сотні БпЛА та 50 ракет атакували Україну — як працювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 13:40
Атака РФ по України 22 лютого — скільки ракеті дронів випустила РФ
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 22 лютого російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по Україні. Повітряні сили зафіксували сотні ракет і безпілотників, частину з яких вдалося знищити силами ППО.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Скільки цілей збила ППО вночі

З 19:00 21 лютого противник застосував 345 засобів повітряного нападу. Серед них — 4 протикорабельні ракети "Циркон", 22 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, 18 крилатих ракет Х-101, 2 "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 297 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Близько 200 дронів становили "шахеди".

Основними напрямками удару стали Київська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 10:00 сили ППО збили або подавили 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів. Зокрема, знищено 2 ракети "Циркон", 8 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400, 17 ракет Х-101, 2 "Іскандер-К" та 4 Х-59/69.

Водночас зафіксовано влучання 14 ракет і 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у п'яти місцях. Дані щодо кількох ракет уточнюються. Атака триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники, громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Атака РФ по Україні 22 лютого - звіт роботи ППО
Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Атака РФ по Україні в ніч проти 22 лютого

Під час нічної атаки у Києві пролунали вибухи — столицю атакували балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу передмістя Києва до столичних лікарень доправили двох постраждалих — жінку та дитину. За інформацією обласної військової адміністрації, на Київщині відомо про поранених і суттєві руйнування внаслідок масованої атаки.

Крім того, вночі під ударом опинилася енергетична інфраструктура Одещини. Пошкоджено об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Руйнування оцінюють як значні, відновлювальні роботи потребуватимуть часу.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
