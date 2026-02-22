Видео
Україна
Видео

РФ атаковала сотнями БпЛА и 50 ракетами — сколько сбила ПВО

РФ атаковала сотнями БпЛА и 50 ракетами — сколько сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 13:40
Атака РФ по Украине 22 февраля — сколько целей сбила ППО
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 22 февраля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по Украине. Воздушные силы зафиксировали сотни ракет и беспилотников, часть из которых удалось уничтожить силами ПВО.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.



Сколько целей сбила ПВО ночью

С 19:00 21 февраля противник применил 345 средств воздушного нападения. Среди них - 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 22 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 2 "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 297 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Около 200 дронов составляли "шахеды".

Основными направлениями удара стали Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 10:00 силы ПВО сбили или подавили 307 целей - 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов. В частности, уничтожено 2 ракеты "Циркон", 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 17 ракет Х-101, 2 "Искандер-К" и 4 Х-59/69.

В то же время зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в пяти местах. Данные по нескольким ракетам уточняются. Атака продолжается - в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники, граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Атака РФ по Україні 22 лютого - звіт роботи ППО
Отчет работы ПВО. Фото: ПС ВСУ

Атака РФ по Украине в ночь на 22 февраля

Во время ночной атаки в Киеве прогремели взрывы — столицу атаковали баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

В результате обстрела пригорода Киева в столичные больницы доставили двух пострадавших — женщину и ребенка. По информации областной военной администрации, на Киевщине известно о раненых и существенных разрушениях в результате массированной атаки.

Кроме того, ночью под ударом оказалась энергетическая инфраструктура Одесской области. Поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети". Разрушения оцениваются как значительные, восстановительные работы потребуют времени.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
