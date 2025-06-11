Солдат перед відправленням на передову утік із військової частини — що вирішив суд

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: novynarnia.com

На Львівщині солдат напередодні відправлення на фронт утік із військової частини. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Жовківський районний суд Львівської області ухвалив 5 червня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку лютого поточного року фігурант перед відправкою на передову залишив військову частину без дозволу командира. Упродовж понад двох місяців він ухилявся від військової служби, а квітні сам прийшов у ДБР. СЗЧ боєць скоював і раніше, але після першого порушення його в листопаді 2024 року звільнили від кримінальної відповідальності та дозволили продовжити служити в лавах ЗСУ.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений пояснив, що у 2022 році добровільно долучився до лав захисників України, але наразі має проблеми зі здоров'ям, тому перед відправленням на передову вирішив поїхати до рідних у Луцьк. Солдата визнали винним і засудили до п'яти років позбавлення волі.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Сумщині за дезертирство судили солдата, який не схотів після СЗЧ повертатися на службу. За вчинене порушник проведе у в'язниці п'ять років.

Також ми повідомляли, що в Запорізькій області патрульний поліцейський співпрацював з окупантами. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.