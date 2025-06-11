Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Солдат ушел в СОЧ перед отправкой на фронт — что решил суд

Солдат ушел в СОЧ перед отправкой на фронт — что решил суд

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 01:03
Солдат перед отправкой на передовую сбежал из воинской части — что решил суд
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: novynarnia.com

На Львовщине солдат накануне отправления на фронт сбежал из воинской части. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Жовковский районный суд Львовской области вынес 5 июня.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в начале февраля текущего года фигурант перед отправкой на передовую оставил воинскую часть без разрешения командира. В течение более двух месяцев он уклонялся от военной службы, а в апреле сам пришел в ГБР. СОЧ боец совершал и раньше, но после первого нарушения его в ноябре 2024 года освободили от уголовной ответственности и разрешили продолжить служить в рядах ВСУ.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что в 2022 году добровольно вступил в ряды защитников Украины, но сейчас имеет проблемы со здоровьем, поэтому перед отправкой на передовую решил поехать к родным в Луцк. Солдата признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Сумщине за дезертирство судили солдата, который не захотел после СОЧ возвращаться на службу. За совершенное нарушитель проведет в тюрьме пять лет.

Также мы сообщали, что в Запорожской области патрульный полицейский сотрудничал с оккупантами. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества.

суд правосудие военнослужащие СОЧ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации