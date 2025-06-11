Солдат перед отправкой на передовую сбежал из воинской части — что решил суд

Солдат ушел в СОЧ перед отправкой на фронт — что решил суд
На Львовщине солдат накануне отправления на фронт сбежал из воинской части. Его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом говорится в приговоре, который Жовковский районный суд Львовской области вынес 5 июня.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в начале февраля текущего года фигурант перед отправкой на передовую оставил воинскую часть без разрешения командира. В течение более двух месяцев он уклонялся от военной службы, а в апреле сам пришел в ГБР. СОЧ боец совершал и раньше, но после первого нарушения его в ноябре 2024 года освободили от уголовной ответственности и разрешили продолжить служить в рядах ВСУ.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что в 2022 году добровольно вступил в ряды защитников Украины, но сейчас имеет проблемы со здоровьем, поэтому перед отправкой на передовую решил поехать к родным в Луцк. Солдата признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, на Сумщине за дезертирство судили солдата, который не захотел после СОЧ возвращаться на службу. За совершенное нарушитель проведет в тюрьме пять лет.
Также мы сообщали, что в Запорожской области патрульный полицейский сотрудничал с оккупантами. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества.
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