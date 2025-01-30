Боєць викрав мобільні телефони та банківські картки у таких самих бійців ЗСУ

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Міський райсуд Бердичева визнав винним чоловіка відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу: крадіжка під час воєнного стану, повторна крадіжка вже в особливо великих розмірах, шахрайство та викрадення документів. Сам обвинувачений під час скоєння злочинів вже був на іспитовому терміні.

Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений познайомився з потерпілими у районі вокзалу Бердичева та, скориставшись ситуацією, викрав їхні мобільні телефони та банківські картки. Загальна сума привласнених коштів склала майже мільйон гривень.

Вину обвинуваченого було доведено дослідженими доказами, і він визнав свою вину в судовому засіданні. Суд врахував тяжкість скоєних злочинів, рецидив, а також обставини їх учинення, зокрема те, що обвинувачений, будучи військовослужбовцем, обкрадав інших військовослужбовців.

Що вирішив суд

Суд призначив йому покарання у вигляді семи років і шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Вирок ще не набрав чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів. До набрання вироком чинності суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Львові судили жінку, яка вкрала фотоапарат з ломбарду. Обвинувачена розкаялась та просила суворо не карати її, оскільки вона має трьох дітей.

За серію крадіжок судили жінку в Хмельницькій області. В одного з потерпілих обвинувачена вкрала банківську картку та оформила на нього кредит.