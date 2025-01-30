Боец похитил мобильные телефоны и банковские карты у таких же бойцов ВСУ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Городской райсуд Бердичева признал виновным мужчину сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: кража во время военного положения, повторная кража уже в особо крупных размерах, мошенничество и похищение документов. Сам обвиняемый во время совершения преступлений уже был на испытательном сроке.

Об этом сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый познакомился с потерпевшими в районе вокзала Бердичева и, воспользовавшись ситуацией, похитил их мобильные телефоны и банковские карты. Общая сумма присвоенных средств составила почти миллион гривен.

Вину обвиняемого было доказано исследованными доказательствами, и он признал свою вину в судебном заседании. Суд учел тяжесть совершенных преступлений, рецидив, а также обстоятельства их совершения, в частности то, что обвиняемый, будучи военнослужащим, обворовывал других военнослужащих.

Что решил суд

Суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней. До вступления приговора в силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львове судили женщину, которая украла фотоаппарат из ломбарда. Обвиняемая раскаялась и просила строго не наказывать ее, поскольку она имеет троих детей.

За серию краж судили женщину в Хмельницкой области. У одного из потерпевших обвиняемая украла банковскую карточку и оформила на него кредит.