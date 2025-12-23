Відео
Головна Армія Солдат не схотів чергувати під Куп'янськом — як його покарав суд

Солдат не схотів чергувати під Куп'янськом — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 00:33
Боєць відмовився чергувати на Куп'янському напрямку — як його покарав суд
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Стрілець мотопіхотного підрозділу однієї з військових частин ЗСУ, попри розпорядження командира бригади, відмовився чергувати на Куп'янському напрямку. Йому вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Основ'янський районний суд міста Харкова ухвалив 5 грудня.



Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, 27 січня поточного року заступник командира мотопіхотного батальйону повідомив бійцям, що військовослужбовців, які чергують на спостережних пунктах "Крейда" і "Тальк" на Харківщині, треба замінити. Того ж дня обвинувачений відкрито заявив, що не збирається вирушати на чергування.

Рішення суду 

Під час судового засідання підсудний повністю визнав свою провину. Суд розглянув справу у спрощеному порядку: допитували лише обвинуваченого. Порушнику призначили два роки ув'язнення, але замінили покарання службовим обмеженням на такий же строк. Також упродовж цього періоду 20% із зарплати засудженого відраховуватимуть у дохід держави.

"Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання", — йдеться у вироку. 

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Харківський апеляційний суд.

Нагадаємо, житель Житомирщини вкрав із могили військовослужбовця дві статуетки у вигляді левів. Його засудили до трьох років випробувального терміну.

Також ми повідомляли, що на Одещині військовослужбовець під час побутового конфлікту побив чоловіка. Його оштрафували.

суд правосуддя покарання військовослужбовці фронт судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
