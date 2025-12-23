Боєць відмовився чергувати на Куп'янському напрямку — як його покарав суд

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Стрілець мотопіхотного підрозділу однієї з військових частин ЗСУ, попри розпорядження командира бригади, відмовився чергувати на Куп'янському напрямку. Йому вже обрали покарання.

Про це йдеться у вироку, який Основ'янський районний суд міста Харкова ухвалив 5 грудня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 27 січня поточного року заступник командира мотопіхотного батальйону повідомив бійцям, що військовослужбовців, які чергують на спостережних пунктах "Крейда" і "Тальк" на Харківщині, треба замінити. Того ж дня обвинувачений відкрито заявив, що не збирається вирушати на чергування.

Рішення суду

Під час судового засідання підсудний повністю визнав свою провину. Суд розглянув справу у спрощеному порядку: допитували лише обвинуваченого. Порушнику призначили два роки ув'язнення, але замінили покарання службовим обмеженням на такий же строк. Також упродовж цього періоду 20% із зарплати засудженого відраховуватимуть у дохід держави.

"Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання", — йдеться у вироку.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Харківський апеляційний суд.

