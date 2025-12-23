Боец отказался дежурить на Купянском направлении — как его наказал суд

Солдат не захотел дежурить под Купянском — как его наказал суд
Стрелок мотопехотного подразделения одной из воинских частей ВСУ, несмотря на распоряжение командира бригады, отказался дежурить на Купянском направлении. Ему уже избрали наказание.
Об этом говорится в приговоре, который Основянский районный суд города Харькова принял 5 декабря.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 27 января текущего года заместитель командира мотопехотного батальона сообщил бойцам, что военнослужащих, которые дежурят на наблюдательных пунктах "Крейда" и "Тальк" на Харьковщине, надо заменить. В тот же день обвиняемый открыто заявил, что не собирается отправляться на дежурство.
Решение суда
Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке: допрашивали только обвиняемого. Нарушителю назначили два года заключения, но заменили наказание служебным ограничением на такой же срок. Также в течение этого периода 20% с зарплаты осужденного будут отчислять в доход государства.
"Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен по должности, в воинском звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания", — говорится в приговоре.
В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Харьковский апелляционный суд.
