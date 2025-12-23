Видео
Україна
Главная Армия Солдат не захотел дежурить под Купянском — как его наказал суд

Солдат не захотел дежурить под Купянском — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 00:33
Боец отказался дежурить на Купянском направлении — как его наказал суд
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Стрелок мотопехотного подразделения одной из воинских частей ВСУ, несмотря на распоряжение командира бригады, отказался дежурить на Купянском направлении. Ему уже избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре, который Основянский районный суд города Харькова принял 5 декабря.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 27 января текущего года заместитель командира мотопехотного батальона сообщил бойцам, что военнослужащих, которые дежурят на наблюдательных пунктах "Крейда" и "Тальк" на Харьковщине, надо заменить. В тот же день обвиняемый открыто заявил, что не собирается отправляться на дежурство.

Решение суда

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке: допрашивали только обвиняемого. Нарушителю назначили два года заключения, но заменили наказание служебным ограничением на такой же срок. Также в течение этого периода 20% с зарплаты осужденного будут отчислять в доход государства.

"Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен по должности, в воинском звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания", — говорится в приговоре.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Харьковский апелляционный суд.

Напомним, житель Житомирщины украл с могилы военнослужащего две статуэтки в виде львов. Его приговорили к трем годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащий во время бытового конфликта избил мужчину. Его оштрафовали.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
