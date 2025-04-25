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Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими після удару РФ

25 квітня 2025 05:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мер столиці Кличко оголосив сьогоднішній день у Києві днем жалоби
Люди зі свічками в день жалоби. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Столична влада оголосила сьогодні день жалоби за загиблими в результаті варварського удару російських окупантів по Києву 24 квітня. Тієї ночі Росія масовано атакувала місто балістичною ракетою та випустила 45 одиниць дронів-камікадзе "Шахед".

Про оголошення дня жалоби повідомив мер Києва Віталій Кличко

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Що відомо про результати атаки РФ на Київ

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Рятувальник із собакою шукають людей під завалами у Києві після удару РФ. Фото: ДСНС України

На цей момент за даними рятувальників загальна кількість загиблих становить 12 осіб. Вік постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю коливається від 1,5 до 80 років, а загальна кількість жертв удару, які отримали поранення, становить майже сотню мешканців Києва, 44 людини перебувають у лікарнях. 

Зараз у Святошинському районі столиці тривають аварійно-рятувальні роботи після обстрілу. Для ефективної ліквідації наслідків та забезпечення безпеки рятувальників була залучена роботизована техніка. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що 24 квітня Росія вдарила по Києву ракетою виробництва Північної Кореї. 

Також повідомлялось, що у Святошинському районі Києва пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків через російську атаку.

Київ війна в Україні День жалоби
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