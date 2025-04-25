Мэр столицы Кличко объявил сегодняшний день в Киеве днем траура

Люди со свечами в день траура. Иллюстративное фото: УНИАН

Столичные власти объявили сегодня день траура по погибшим в результате варварского удара российских оккупантов по Киеву 24 апреля. Той ночью Россия массированно атаковала город баллистической ракетой и выпустила 45 единиц дронов-камикадзе "Шахед".

Об объявлении дня траура сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Спасатель с собакой ищут людей под завалами в Киеве после удара РФ. Фото: ГСЧС Украины

На данный момент по данным спасателей общее количество погибших составляет 12 человек. Возраст пострадавших в результате вражеской атаки на столицу колеблется от 1,5 до 80 лет, а общее количество жертв удара, которые получили ранения, составляет почти сотню жителей Киева, 44 человека находятся в больницах.

Сейчас в Святошинском районе столицы продолжаются аварийно-спасательные работы после обстрела. Для эффективной ликвидации последствий и обеспечения безопасности спасателей была привлечена роботизированная техника.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что 24 апреля Россия ударила по Киеву ракетой производства Северной Кореи.

Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева повреждено не менее 25 жилых домов из-за российской атаки.