ГУР запрошує молодь до служби — які вакансії доступні

Дівчина випробовує зброю. Фото: ГУР

Під час "Фестивалю кар’єри", який пройшов у столичному "Експоцентрі України", представники Головного управління розвідки Міністерства оборони презентували молоді вакансії у сфері сучасної воєнної розвідки. Захід, що зібрав понад 70 тисяч відвідувачів та понад 100 роботодавців, став найбільшим серед подібних ярмарків у країні.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Рекрутери ГУР запрошують молодь долучитися до служби

Рекрутери ГУР МО України познайомили учасників з можливостями проходження служби в підрозділах активних дій, кіберрозвідки, а також серед операторів безпілотних літальних і роботизованих систем. Відвідувачі мали змогу особисто ознайомитися з амуніцією розвідників, новітніми засобами ураження та FPV-дронами, які активно використовуються на передовій.

Презентація від ГУР. Фото: ГУР

Особливу увагу молоді привернули OSINT-фахівці ГУР, які провели практичний майстер-клас із виявлення цілей у відкритих джерелах. Учасники могли протестувати свої навички в інтерактивній вікторині й отримати пам’ятні сувеніри.

Презентація техніки. Фото: ГУР

Стенд воєнної розвідки підтримали відомі українці — музиканти, спортсмени й актори. Серед них: Тарас Тополя, Валерій Харчишин, Олег Скрипка, воротар Руслан Нещерет, футболіст Віктор Леоненко, актори Євген Ламах і Ілля Прокопів. Вони спілкувалися з учасниками заходу, ділилися власною мотивацією та підтримували рекрутингову кампанію ГУР.

Тарас Тополя на презентації. Фото: ГУР

Презентація від ГУР. Фото: ГУР

Як повідомив керівник Служби персоналу ГУР МО України, лише за час фестивалю понад 100 осіб заповнили анкети з бажанням приєднатися до лав воєнної розвідки.

"Команда рекрутингу ГУР виходить на новий рівень задля відбору найкращих до лав воєнної розвідки. Лише минулого місяця ми відкрили власний центр рекрутингу, а понад 100 охочих долучитися до ГУР заповнили анкети прямо під час фестивалю", — заявив керівник Служби персоналу ГУР МОУ.

Також в ГУР додали, що громадяни України, які бажають стати на захист держави і діяти в українських спецслужбах, може заповнити анкету за цим посиланням.

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