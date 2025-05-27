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Головна Армія Служба в ГУР для молоді — які вакансії пропонують у розвідці

Служба в ГУР для молоді — які вакансії пропонують у розвідці

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Дата публікації: 27 травня 2025 13:51
ГУР запрошує молодь до служби — які вакансії доступні
Дівчина випробовує зброю. Фото: ГУР

Під час "Фестивалю кар’єри", який пройшов у столичному "Експоцентрі України", представники Головного управління розвідки Міністерства оборони презентували молоді вакансії у сфері сучасної воєнної розвідки. Захід, що зібрав понад 70 тисяч відвідувачів та понад 100 роботодавців, став найбільшим серед подібних ярмарків у країні.

Про це повідомила пресслужба ГУР

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Рекрутери ГУР запрошують молодь долучитися до служби

Рекрутери ГУР МО України познайомили учасників з можливостями проходження служби в підрозділах активних дій, кіберрозвідки, а також серед операторів безпілотних літальних і роботизованих систем. Відвідувачі мали змогу особисто ознайомитися з амуніцією розвідників, новітніми засобами ураження та FPV-дронами, які активно використовуються на передовій.

Робота в ГУР
Презентація від ГУР. Фото: ГУР

Особливу увагу молоді привернули OSINT-фахівці ГУР, які провели практичний майстер-клас із виявлення цілей у відкритих джерелах. Учасники могли протестувати свої навички в інтерактивній вікторині й отримати пам’ятні сувеніри.

Як потрапити на службу в ГУР
Презентація техніки. Фото: ГУР

Стенд воєнної розвідки підтримали відомі українці — музиканти, спортсмени й актори. Серед них: Тарас Тополя, Валерій Харчишин, Олег Скрипка, воротар Руслан Нещерет, футболіст Віктор Леоненко, актори Євген Ламах і Ілля Прокопів. Вони спілкувалися з учасниками заходу, ділилися власною мотивацією та підтримували рекрутингову кампанію ГУР.

Тарас Тополя
Тарас Тополя на презентації. Фото: ГУР 
Вакансії в ГУР
Презентація від ГУР. Фото: ГУР

Як повідомив керівник Служби персоналу ГУР МО України, лише за час фестивалю понад 100 осіб заповнили анкети з бажанням приєднатися до лав воєнної розвідки. 

"Команда рекрутингу ГУР виходить на новий рівень задля відбору найкращих до лав воєнної розвідки. Лише минулого місяця ми відкрили власний центр рекрутингу, а понад 100 охочих долучитися до ГУР заповнили анкети прямо під час фестивалю", — заявив керівник Служби персоналу ГУР МОУ.

Також в ГУР додали, що громадяни України, які бажають стати на захист держави і діяти в українських спецслужбах, може заповнити анкету за цим посиланням.

Нагадаємо, потреба у новобранцях у війську зростає щодня. "Азов" потребує бойових медиків. Втім служити у війську можуть навіть ті, хто не має бойового чи медичного досвіду. "Азов" також оприлюднив вакансію для відеомонтажерів

розвідка ЗСУ робота вакансії ГУР військова служба
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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