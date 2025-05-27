ГУР приглашает молодежь на службу — какие вакансии доступны

Девушка испытывает оружие. Фото: ГУР

Во время "Фестиваля карьеры", который прошел в столичном "Экспоцентре Украины", представители Главного управления разведки Министерства обороны презентовали молодежи вакансии в сфере современной военной разведки. Мероприятие, собравшее более 70 тысяч посетителей и более 100 работодателей, стало крупнейшим среди подобных ярмарок в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Рекрутеры ГУР МО Украины познакомили участников с возможностями прохождения службы в подразделениях активных действий, киберразведки, а также среди операторов беспилотных летательных и роботизированных систем. Посетители имели возможность лично ознакомиться с амуницией разведчиков, новейшими средствами поражения и FPV-дронами, которые активно используются на передовой.

Презентация от ГУР. Фото: ГУР

Особое внимание молодежи привлекли OSINT-специалисты ГУР, которые провели практический мастер-класс по выявлению целей в открытых источниках. Участники могли протестировать свои навыки в интерактивной викторине и получить памятные сувениры.

Презентация техники. Фото: ГУР

Стенд военной разведки поддержали известные украинцы — музыканты, спортсмены и актеры. Среди них: Тарас Тополя, Валерий Харчишин, Олег Скрипка, вратарь Руслан Нещерет, футболист Виктор Леоненко, актеры Евгений Ламах и Илья Прокопив. Они общались с участниками мероприятия, делились собственной мотивацией и поддерживали рекрутинговую кампанию ГУР.

Тарас Тополя на презентации. Фото: ГУР

Презентация от ГУР. Фото: ГУР

Как сообщил руководитель Службы персонала ГУР МО Украины, только за время фестиваля более 100 человек заполнили анкеты с желанием присоединиться в ряды военной разведки.

"Команда рекрутинга ГУР выходит на новый уровень для отбора лучших в ряды военной разведки. Только в прошлом месяце мы открыли собственный центр рекрутинга, а более 100 желающих присоединиться к ГУР заполнили анкеты прямо во время фестиваля", — заявил руководитель Службы персонала ГУР МОУ.

Также в ГУР добавили, что граждане Украины, желающие стать на защиту государства и действовать в украинских спецслужбах, может заполнить анкету по этой ссылке.

Напомним, потребность в новобранцах в армии растет ежедневно. "Азов" нуждается в боевых медиках. Впрочем служить в армии могут даже те, кто не имеет боевого или медицинского опыта. "Азов" также обнародовал вакансию для видеомонтажеров.