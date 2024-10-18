Словаччина повинна допомогати Україні, інакше вона зустрінеться з агресією Путіна, заявив Зеленський

Володимир Зеленський на зустрічі НАТО у Брюселі. Фото: Reuters

Володимир Зеленський заявив, що Словаччині та Україні варто підтримувати тісні стосунки. Прем'єр Роберт Фіцо має допомагати Україні, інакше Словаччина на собі відчує, що таке загроза з боку РФ.

Про заяву Зеленського на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інформують Новини.LIVE.

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Президент розповів, що багато про що говорив зі словацьким прем'єром. На думку Зеленського, Словаччині та Україні варто триматись разом.

"Його країна не у війні, слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони не бачили ніколи того, що справді може бути обличчям Путіна. Але він має підтримувати нас, інакше він теж зрозуміє це дуже добре. Тому що Путін ніколи не зупиниться. Якщо ми його не зупинимо", — заявив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України. Захід відбувся на рівні лідерів країн.

Напередодні генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.