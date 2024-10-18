Словакия должна помогать Украине, в противном случае она встретится с агрессией Путина, заявил Зеленский

Владимир Зеленский на встрече НАТО в Брюсселе. Фото: Reuters

Владимир Зеленский заявил, что Словакии и Украине следует поддерживать тесные отношения. Премьер Роберт Фицо должен помогать Украине, иначе Словакия почувствует, что такое угроза со стороны РФ.

О заявлении Зеленского на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте информируют Новини.LIVE.

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Президент рассказал, что о многом говорил со словацким премьером. По мнению Зеленского, Словакии и Украине следует держаться вместе.

"Его страна не в войне, слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они не видели никогда того, что действительно может быть лицом Путина. Но он должен поддерживать нас, иначе он тоже поймет это очень хорошо. Потому что Путин никогда не остановится. Если мы его не остановим", — заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины. Мероприятие прошло на уровне лидеров стран.

Накануне генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО рассмотрело и учло разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить.