Втрати РФ у війні з Україною — скільки за 1000 днів знищено

Втрати РФ на війні в Україні. Фото: Новини.LIVE

Вже тисячу днів РФ веде повномасштабну, жорстоку війну проти України, втім зазнає сильних втрат — як серед особового складу, так і в техніці. Лише за перші дні великої війни їхні втрати стали рекордними в порівнянні з іншими війнами, які вела країна-агресорка.

Новини.LIVE розкаже, які втрати поніс ворог у своїй кривавій війні проти України.

Читайте також:

Інфографіка: Новини.LIVE

Більше, ніж у всіх інших розв’язаних війнах

В історичній площині втрати РФ у війні стали рекордними з перших днів війни. На початку березня 2022 року колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний навів порівняння втрат росіян у двох Чеченських війнах та в Україні.

За його даними, у першій Чеченській війні, у 1994-1996 роках, вони становили 5042 особи, у другій, у 1999-2009 роках, — 7425 осіб. Тоді як в Україні лише за кілька днів, 24-28 лютого 2022 року, російський агресор втратив 5300 осіб.

Однак, за даними Центру протидії дезінформації РНБО, втрати російської армії (вбитих і поранених) в першій чеченській війні становили 80 тисяч осіб, а в другій — 6 тисяч.

За п'ять днів війни у Грузії у 2008 році російські військові втратили 67 осіб.

У 2023 році експерти з Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначили, що за перший рік війни втрати РФ були безпрецедентними з часів Другої світової. Вашингтонські аналітики вважають, що лише вбитими Росія втратила від 60 до 70 тисяч осіб. А загальні втрати — убиті, поранені та зниклі безвісти — серед російських військових, бойовиків ополчення та приватних підрядників з групи "Вагнера" за перший рік війни сягають чверті мільйона осіб (від 200 до 250 тисяч).

"Ймовірно, Росія за перший рік війни зазнала більше бойових смертей в Україні, ніж у всіх своїх війнах після Другої світової разом узятих", — писали вони.

Протягом першого року війни Росія щомісяця втрачала в Україні від 5000 до 5800 солдатів регулярних і нерегулярних військ, підрахували дослідники. Тоді як в Афганістані Радянський Союз втратив від 14 000 до 16 000 за 10 років, тобто, в середньому, приблизно від 130 до 145 солдатів на місяць.

А от у 2024 році втрати РФ ставали рекордними двічі. Спершу у травні — за місяць армія ворога втратила 39 110 осіб, а потім у жовтні — втрати за місяць становлять 41 980 осіб.

За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 18 листопада РФ втратила 722 440 осіб.

Окрім того, РФ зазнає втрат не тільки в особовім складі, але й у техніці. За 2022 рік росіяни втратили військової техніки на 25,1 мільярда доларів, порахував Forbes.

Яку техніку втрачають найбільше?

Автомобільна техніка та автоцистерни — 25,41% від загальної кількості втраченої техніки.

Бойові броньовані машини — 20,04% від загальної кількості.

Артилерійські системи — 18,81%.

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) — 14,97%.

Танки — 10,44%.

Крилаті ракети — 3,01%.

Спеціальна техніка — 3,15%.

Літаки — 0,46%.

Гелікоптери — 0,42%.

Росіяни прийшли на нашу землю зі зброєю, не очікуючи, що український народ чинитиме опір. Однак кількість окупантів, які знайшли в Україні свою смерть, стрімко зростає кожного дня та наближається до мільйона.