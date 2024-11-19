Потери РФ в войне с Украиной — сколько за 1000 дней уничтожено

Потери РФ в войне в Украине. Фото: Новини.LIVE

Уже тысячу дней РФ ведет полномасштабную, жестокую войну против Украины, впрочем, терпит сильные потери — как среди личного состава, так и в технике. Только за первые дни Великой войны их потери стали рекордными по сравнению с другими войнами, которые вела страна-агрессор.

Новини.LIVE расскажет, какие потери понес враг в своей кровавой войне против Украины.

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Инфографика: Новини.LIVE

Больше, чем во всех остальных войнах

В исторической плоскости потери РФ в войне стали рекордными с первых дней войны. В начале марта 2022 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный привел сравнение потерь россиян в двух Чеченских войнах и в Украине.

По его данным, в первой Чеченской войне. в 1994-1996 годах, они составляли 5042 человека, во второй, в 1999-2009 годах, — 7425 человек. В то время как в Украине всего за несколько дней — 24-28 февраля 2022 года — российский агрессор потерял 5300 человек.

Однако, по данным Центра противодействия дезинформации СНБО, потери российской армии (убитых и раненых) в первой чеченской войне составили 80 тысяч человек, а во второй — 6 тысяч.

За пять дней войны в Грузии в 2008 году российские военные потеряли 67 человек.

В 2023 году эксперты из Центра стратегических и международных исследований отметили, что за первый год войны потери РФ были беспрецедентны со времен Второй мировой. Вашингтонские аналитики считают, что только убитыми Россия потеряла от 60 до 70 тысяч человек. Общие потери — убитые, раненые и пропавшие без вести — среди российских военных, боевиков ополчения и частных подрядчиков из группы "Вагнера" за первый год войны достигают четверти миллиона человек (от 200 до 250 тысяч).

"Вероятно, Россия за первый год войны потерпела больше боевых смертей в Украине, чем во всех своих войнах после Второй мировой вместе взятых", — писали они.

В первый год войны Россия ежемесячно теряла в Украине от 5000 до 5800 солдат регулярных и нерегулярных войск, подсчитали исследователи. В то время как в Афганистане Советский Союз потерял от 14 000 до 16 000 за 10 лет, то есть в среднем примерно от 130 до 145 солдат в месяц.

А вот в 2024 году потери РФ становились рекордными дважды. Сначала в мае — за месяц армия врага потеряла 39 110 человек, а затем в октябре — потери за месяц составляют 41 980 человек.

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, за 1000 дней войны РФ потеряла 717 590 человек.

Кроме того, РФ терпит потери не только в личном составе, но и в технике. За 2022 год россияне потеряли военной техники на 25,1 миллиарда долларов, подсчитал Forbes.

Какую технику теряют больше всего?

Автомобильная техника и автоцистерны — 25,41% от общего количества утраченной техники.

Боевые бронированные машины — 20,04% от общего количества.

Артиллерийские системы — 18,81%.

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) — 14,97%.

Танки — 10,44%.

Крылатые ракеты — 3,01%.

Специальная техника — 3,15%.

Самолеты — 0,46%.

Вертолеты — 0,42%.

Россияне пришли на нашу землю с оружием, не ожидая, что украинский народ будет сопротивляться. Однако количество оккупантов, которые нашли в Украине свою смерть, стремительно растет каждый день и приближается к миллиону.