Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Скільки в Україні мешканців — в Інституті демографії відповіли arrow

Скільки в Україні мешканців — в Інституті демографії відповіли

27 січня 2025 02:27
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За підрахунками західних вчених зараз в Україні залишається приблизно 29 мільйонів людей
Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Західні експерти підрахували, що кількість населення на території, яка перебуває під контролем України, зараз становить близько 29 мільйонів, адже через війну багатьом громадянами довелось стати біженцями. В НАНУ вважають ці дані доволі точними.

Своєю оцінкою демографічної ситуації в Україні з ТСН поділився Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ. 

Читайте також:

Скільки зараз в Україні мешканців

За словами Гладуна, із західними експертами варто погодитись, адже їхні підрахунки доволі точні. В НАНУ вважають, що все ж таки є похибка приблизно в плюс-мінус один мільйон осіб.

"Враховуючи складні обставини, така похибка є прийнятною. Зазначена цифра відповідає дійсності, і важко заперечити іншим оцінкам, таким як 28 чи 30 мільйонів, оскільки достовірної інформації для точнішого визначення немає", — каже вчений.

Він нагадав, що протягом останніх трьох років повномасштабна війна призвела до погіршення демографічної ситуації в Україні. Ця тенденція підтверджується українськими демографами. Західні ЗМІ характеризують ситуацію як демографічну катастрофу.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році українцям у Польщі на нових умовах видаватимуть карти побиту. Зміняться, зокрема, вимоги до мінімального доходу. 

Також стало відомо, що за підрахунками соціологів після війни більшість опитаних українців не збираються покидати Україну. Але багато молоді все ж таки хоче випробувати щастя за кордоном. 

українці біженці вчені війна в Україні населення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:12 Які галузі найкорумпованіші в Україні — НАЗК навело статистику

02:39 У Києві чергова повітряна тривога і чутно вибух — що відомо

02:27 Скільки в Україні мешканців — в Інституті демографії відповіли

01:32 В Харкові судили солдата — виклав у соцмережі державну таємницю

01:30 Правила виїзду чоловіків за кордон у 2025 році — кого випустять

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:44 Повітряна тривога у Києві — що летить на столицю

00:30 В Одесі збили військового на протезі — відео втечі водія

00:03 Вибух поблизу Черкас — що відомо

26 січня 2025

23:48 Авто не розминулось з автобусом — смертельна ДТП на Львівщині

23:29 У Дніпрі гучно — мешканці чули вибух

03:12 Які галузі найкорумпованіші в Україні — НАЗК навело статистику

02:39 У Києві чергова повітряна тривога і чутно вибух — що відомо

02:27 Скільки в Україні мешканців — в Інституті демографії відповіли

01:32 В Харкові судили солдата — виклав у соцмережі державну таємницю

01:30 Правила виїзду чоловіків за кордон у 2025 році — кого випустять

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:44 Повітряна тривога у Києві — що летить на столицю

00:30 В Одесі збили військового на протезі — відео втечі водія

00:03 Вибух поблизу Черкас — що відомо

26 січня 2025

23:48 Авто не розминулось з автобусом — смертельна ДТП на Львівщині

23:29 У Дніпрі гучно — мешканці чули вибух

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати