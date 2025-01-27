За підрахунками західних вчених зараз в Україні залишається приблизно 29 мільйонів людей

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Західні експерти підрахували, що кількість населення на території, яка перебуває під контролем України, зараз становить близько 29 мільйонів, адже через війну багатьом громадянами довелось стати біженцями. В НАНУ вважають ці дані доволі точними.

Своєю оцінкою демографічної ситуації в Україні з ТСН поділився Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

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За словами Гладуна, із західними експертами варто погодитись, адже їхні підрахунки доволі точні. В НАНУ вважають, що все ж таки є похибка приблизно в плюс-мінус один мільйон осіб.

"Враховуючи складні обставини, така похибка є прийнятною. Зазначена цифра відповідає дійсності, і важко заперечити іншим оцінкам, таким як 28 чи 30 мільйонів, оскільки достовірної інформації для точнішого визначення немає", — каже вчений.

Він нагадав, що протягом останніх трьох років повномасштабна війна призвела до погіршення демографічної ситуації в Україні. Ця тенденція підтверджується українськими демографами. Західні ЗМІ характеризують ситуацію як демографічну катастрофу.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році українцям у Польщі на нових умовах видаватимуть карти побиту. Зміняться, зокрема, вимоги до мінімального доходу.

Також стало відомо, що за підрахунками соціологів після війни більшість опитаних українців не збираються покидати Україну. Але багато молоді все ж таки хоче випробувати щастя за кордоном.