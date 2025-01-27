По подсчетам западных ученых сейчас в Украине остается примерно 29 миллионов человек

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Западные эксперты подсчитали, что количество населения на территории, которая находится под контролем Украины, сейчас составляет около 29 миллионов, ведь из-за войны многим гражданами пришлось стать беженцами. В НАНУ считают эти данные довольно точными.

Своей оценкой демографической ситуации в Украине с ТСН поделился Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

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По словам Гладуна, с западными экспертами стоит согласиться, ведь их подсчеты довольно точные. В НАНУ считают, что все же есть погрешность примерно в плюс-минус один миллион человек.

"Учитывая сложные обстоятельства, такая погрешность является приемлемой. Указанная цифра соответствует действительности, и трудно возразить другим оценкам, таким как 28 или 30 миллионов, поскольку достоверной информации для более точного определения нет", — говорит ученый.

Он напомнил, что в течение последних трех лет полномасштабная война привела к ухудшению демографической ситуации в Украине. Эта тенденция подтверждается украинскими демографами. Западные СМИ характеризуют ситуацию как демографическую катастрофу.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году украинцам в Польше на новых условиях будут выдавать карты побыту. Изменятся, в частности, требования к минимальному доходу.

Также стало известно, что по подсчетам социологов после войны большинство опрошенных украинцев не собираются покидать Украину. Но многие молодые люди все же хотят испытать счастье за границей.